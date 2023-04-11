Юрист Хаминский: повестки на электронную почту или в мессенджерах не являются легитимными

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Повестки в военкомат в электронной форме не должны отправляться по электронной почте, в мессенджерах или по смс, — в этом случае их нельзя считать легитимными. Отправить электронную повестку можно исключительно через сайт Госуслуг. Об этом рассказал юрист, член МРО "Деловая Россия" Александр Хаминский.

"Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков", — объяснил Хаминский в разговоре с URA. RU.

Повестки также нельзя направлять в мессенджерах или посредством смс-сообщений, потому что адресат в таком случае не имеет возможности удостовериться в том, что они действительно отправлены военкоматом.

Таким образом, повестки возможно отправлять военнообязанным только через госуслуги, однако этот способ также вызывает большое количество вопросов, отметил юрист.

Хаминский напомнил, что, во-первых, далеко не у всех граждан есть зарегистрированный профиль на госуслугах. Во-вторых, даже если профиль и есть, им могли воспользоваться однократно для совершения определённых действий, после чего вообще о нём благополучно забыть.

"Не стоит также забывать, что далеко не вся страна имеет покрытие сетью интернет и не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть и посещать профиль на "Госуслугах", — добавил Хаминский.

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Повестка считается полученной если она направлена в Госуслуги