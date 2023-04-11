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Юрист Хаминский: повестки на электронную почту или в мессенджерах не являются легитимными

1:35
Общество

Повестки в военкомат в электронной форме не должны отправляться по электронной почте, в мессенджерах или по смс, — в этом случае их нельзя считать легитимными. Отправить электронную повестку можно исключительно через сайт Госуслуг. Об этом рассказал юрист, член МРО "Деловая Россия" Александр Хаминский.

Юрист Хаминский: повестки на электронную почту или в мессенджерах не являются легитимными

"Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков", — объяснил Хаминский в разговоре с URA. RU.

Повестки также нельзя направлять в мессенджерах или посредством смс-сообщений, потому что адресат в таком случае не имеет возможности удостовериться в том, что они действительно отправлены военкоматом.

Таким образом, повестки возможно отправлять военнообязанным только через госуслуги, однако этот способ также вызывает большое количество вопросов, отметил юрист.

Хаминский напомнил, что, во-первых, далеко не у всех граждан есть зарегистрированный профиль на госуслугах. Во-вторых, даже если профиль и есть, им могли воспользоваться однократно для совершения определённых действий, после чего вообще о нём благополучно забыть.

"Не стоит также забывать, что далеко не вся страна имеет покрытие сетью интернет и не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть и посещать профиль на "Госуслугах", — добавил Хаминский.

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Повестка считается полученной если она направлена в Госуслуги
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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