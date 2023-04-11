Юрист рассказал об особенностях повестки в военкомат, полученной через "Госуслуги"

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru рассказал о нюансах при рассылках повесток в военкоматы через портал "Госуслуг".

Малютин отметил, что "Госуслуги" проверяют далеко не все. Доступ к порталу, по его словам, могут иметь и другие лица, помимо призывника. Повестку могут случайно открыть, и она будет считаться полученной.

"Тут вопросов очень много, особенно к обеспечительным мерам. У меня не столько есть вопросы именно к самим повесткам и к этому законопроекту, а к тому, что военком теперь сможет накладывать обеспечительные меры, такие как ограничение на выезд", — выразил своё мнение Малютин.

Юрист рассказал, что военкоматам в последнее время очень сильно помогают управы, в том числе с точки зрения технического обеспечения.

Он напомнил, что данный законопроект лежал в Госдуме с 2018 года.

"Формально, если мы говорим с точки зрения закона, после получения повестки, конечно, в военкомат явиться необходимо. Посмотрим, как это всё будет работать", — объяснил адвокат.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой объяснил, что с момента отправка повестки на портал "Госуслуг" для гражданина наступает ответственность в случае неявки в военкомат.

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Повестка считается полученной если она направлена в Госуслуги