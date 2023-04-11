Маргарита Симоньян объяснила, как заставить граждан РФ в обязательном порядке регистрироваться на портале "Госуслуг".
Глава RT считает, что страница на "Госулугах" должна быть у каждого россиянина.
"Регистрация на Госуслугах является обязательной для гражданина РФ, как получение паспорта. Заменяющая получение паспорта," — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Она отметила, что паспорт — это "до смехотворности устаревшая модель Госуслуг".
"И, собственно, вопрос решён", — отметила телеведущая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что рассылка электронных повесток никак не связана с мобилизацией в России.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.