Генерал-майор Липовой о причинах пожаров, подрывов, нападений в РФ: действуют спящие ячейки террористов

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Герой России, генерал-майор, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru предположил, что в РФ вместе с беженцами проникли диверсанты.

На фоне трагических событий в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, Липовой призвал граждан РФ сплотиться и проявлять бдительность.

Он напомнил, что на территорию России с Украины заехало около 5 миллионов беженцев.

"100%, что какая-то часть этих беженцев попала к нам неслучайно. Первые полгода у нас резко возросло количество мелких диверсий на приграничных регионах, которые граничат с Украиной. За полгода у нас возросло резко количество пожаров, подрывов, нападений. И это еще раз говорит о том, что к нам внедрены вот эти спящие ячейки, которые периодически, условно говоря, просыпаются, получают задания и начинают свою террористическую деятельность", — выразил своё мнение генерал-майор.

Липовой считает, что обеспечить безопасность могут территориальные дружины,

"Надо мобилизовать именно бдительность нашего общества, надо мобилизовать сплочение нашего общества, и чтобы наши граждане не видели в полицейских какого-то врага, а видели именно защитника", — объяснил Герой России.

Он считает, что граждане РФ должны иметь перед глазами телефоны экстренных служб, куда можно обратиться в случае опасности.

Ранее Алексей Арестович высказался о сражающихся на стороне РФ украинцах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.