Депутат возмутился размером потребительской корзины в РФ: в 4 раза меньше, чем в Британии

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Член КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев подверг критике размер потребительской корзины в России.

Парламентарий заметил, что потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум и МРОТ, необходимо серьёзно расширить, потому что она в России в несколько раз меньше, чем в европейских странах, и не включает все реальные затраты граждан на проживание.

Арефьев рассказал, что российская потребительская корзина в 4 раза меньше, чем, например, в Британии, и в 3 раза меньше, чем у немцев.

"Она не отражает всех затрат. Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек", — заявил Арефьев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Парламентарий обратил внимание, что в российской потребительской корзине не учтены многие важные статьи расходов, например, траты на отдых и досуг, на лекарства, специфические траты мужчин и женщин, которые сильно различаются, однако в корзине эти различия не отображаются.

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