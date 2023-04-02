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Удалось выяснить личность предполагаемой исполнительницы теракта в Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский

0:44
Общество

Удалось установить личность предполагаемой исполнительницы теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский. Об этом пишет издание "Украина.ру" со ссылкой на Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти".

Удалось выяснить личность предполагаемой исполнительницы теракта в Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский

Сообщается, что девушку, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой, зовут Мария Ярун, она из Ивано-Франковска.

На творческом вечере Татарского она представилась Анастасией. Её удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Сообщается, что сейчас она находится в больнице. По неподтверждённой пока информации, девушка не знала, что в статуэтке находится взрывное устройство.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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