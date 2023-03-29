Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказал своё мнение по поводу того, что президент республики Татарстан теперь называется раисом.
Депутат сообщил, что не может жалеть о таком решении, потому что для политика термина "жалость" в принципе быть не может.
Морозов напомнил об изменении федерального законодательства, в рамках которого Татарстан должен был своё законодательство привести в соответствие с федеральным. Однако чиновники — тоже люди, и им нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям, добавил политик.
"В личном плане у меня до сих пор губы складываются в слово "президент"", — сказал Морозов в разговоре с inkazan.ru.
Депутат дал слово, что новые термины станут для него привычными, потому что этого требует закон.
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