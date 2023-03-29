Депутат Морозов пообещал привыкнуть, что президент Татарстана теперь называется раис

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказал своё мнение по поводу того, что президент республики Татарстан теперь называется раисом.

Депутат сообщил, что не может жалеть о таком решении, потому что для политика термина "жалость" в принципе быть не может.

Морозов напомнил об изменении федерального законодательства, в рамках которого Татарстан должен был своё законодательство привести в соответствие с федеральным. Однако чиновники — тоже люди, и им нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям, добавил политик.

"В личном плане у меня до сих пор губы складываются в слово "президент"", — сказал Морозов в разговоре с inkazan.ru.

Депутат дал слово, что новые термины станут для него привычными, потому что этого требует закон.

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