За год в Татарстане пресекли почти восемь тысяч нарушений природоохранных законов

За 2022 год правоохранительными органами Республики Татарстан было пресечено 7,6 тысячи нарушений природоохранного законодательства.

Глава регионального министерства экологии и природных ресурсов Александр Шадриков отметил, что число дел, возбуждённых по "экологическим" статьям административного кодекса ежегодно снижается.

За прошедший год татарстанскими нарушителями было уплачено 29,6 млн рублей в виде возмещения ущерба и административных штрафов, сообщает издание inkazan.ru.

По результатам расследования особо тяжких преступлений в области природоохранного законодательства правоохранителями возбуждено 16 уголовных дел.

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