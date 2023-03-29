За 2022 год правоохранительными органами Республики Татарстан было пресечено 7,6 тысячи нарушений природоохранного законодательства.
Глава регионального министерства экологии и природных ресурсов Александр Шадриков отметил, что число дел, возбуждённых по "экологическим" статьям административного кодекса ежегодно снижается.
За прошедший год татарстанскими нарушителями было уплачено 29,6 млн рублей в виде возмещения ущерба и административных штрафов, сообщает издание inkazan.ru.
По результатам расследования особо тяжких преступлений в области природоохранного законодательства правоохранителями возбуждено 16 уголовных дел.
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