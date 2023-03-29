Кашеварова заявила, что подсмотрела в кабинетах чиновников документ о важном решении

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Анастасия Кашеварова рассказала о скором решении российских властей, которое она оценила положительно.

Журналитска поведала, как проходят её визиты к представителям власти. По её словам, чиновники спешно переворачивают документы, чтобы она не увидела их содержимое.

Ранее Кашеварову восхитил дешёвый дрон ВСУ, который может нанести значительный ущерб.

"Но знаю об одном решении, которое должны скоро объявить. Всё же подсмотрела. Это я к тому, что если нельзя раньше времени говорить о хороших решениях, я и не буду. Ждём", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

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Кашеварова: Украина – новый наступ