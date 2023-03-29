Эксперт по фэншуй Николаева объяснила, какие картины плохо влияют на энергетику дома

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева рассказала о том, что некоторые картины и изображения мёртвых родственников могут негативно влиять на энергетику дома и привлечь негативные события.

Николаева рассказала, что нежелательно вешать на стены дома изображения гор и водопадов. Также не стоит размещать изображения умерших родственников или других погибших людей. Она отметила, что такие фотографии необходимо хранить в альбоме и открывать только в дни памяти.

Специалист подчеркнула, что изображения насилия, голых тел, скелетов могут спровоцировать негативные эмоции дома. Об этом сообщает как сообщает сайт Москва 24.

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