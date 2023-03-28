Овсянникова заявила, что сбежавший из-под суда отец Маши Москалёвой, находится "в надёжных руках"

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Марина Овсянникова пролила свет на судьбу приговорённого к двум годам колонии отца шестиклассницы Маши Москалёвой, который сбежал от правосудия.

Бывшая сотрудница Первого канала, которая прославилась благодаря антивоенному плакату в эфире программы "Вести", сообщила в своём Telegram-канале, что отец девочки Маши, нарисовавшей рисунок против СВО, Алексей Москалёв находится "в надежных руках"

Журналистка уехала из России после того, как на неё завели уголовное дело о фейках. Сейчас Овсянникова живёт во Франции.

В Тульской области объявили в розыск отца школьницы Алексея Москалёва, который скрылся из-под домашнего ареста накануне оглашения ему приговора.

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