Несколько населённых пунктов Оренбуржья оказались затоплены из-за мощного наводнения

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбургской области сразу несколько населённых пунктов практически ушли под воду из-за наводнения.

В отдельных районах, например, Саракташском, вода поднялась больше чем на один метр, пишет 56orb.ru. Дома на центральных улицах посёлка Саракташ сдвигаются под напором воды, местные жители не могут попасть в нужные ими места.

Жителям другого населённого пункта Саракташского района — села Черкассы — вообще пришлось в спешном порядке бросить все свои вещи и домашних животных и срочно спасаться. Между тем чиновники не помогают населению решать возникшие проблемы.

Наводнение пришло и в посёлки Каргала, Горный под Оренбургом, Абдулинский округ и в ряде СНТ. Жители отмечают, что для решения проблемы с затоплением местные власти могут предложить им только эвакуацию.

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