В Венесуэле при наводнении погибли 25 человек, 52 пропали без вести

Число жертв наводнения и мощного оползня в штате Арагуа Венесуэлы достигло 25 человек, 52 гражданина числятся пропавшими без вести.

"На данный момент обнаружены тела 25 человек, мы выражаем соболезнования их семьям. Кроме того, 52 человека пропали без вести", — сообщили венесуэльские власти.

Экстренные службы страны не исключили, что число погибших может увеличиться. В Венесуэле объявили трёхдневный траур.