К концу 2024 года каждая российская школа будет иметь собственный театр

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

К концу следующего года в каждой российской школе должен появиться собственный театр. Об этом заявил глава Минпросвещения.

В настоящий момент в России работает 18 тысяч школьных театров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда их было всего семь тысяч. А к концу следующего года подобного рода драмкружки будут действовать при всех средних учебных заведениях России. Этими планами поделился руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу 2024 года в каждой школе появится школьный театр, — заявил министр. — Школьный театр позволяет самореализоваться молодому человеку, может, как помощь режиссеру, как непосредственно актёр. И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя",

При этом министр особо подчеркнул, что школьные театры в России возникают не по какой-то разнарядке сверху, а по инициативе самих школьников и учителей. Отметим, что в Америке почти при каждой крупной школе имеется свой драмкружок, который обязательно ставит спектакли, в том числе и к выпускным дням.

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