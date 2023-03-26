Продюсер Иосиф Пригожин признал, что разговор с бизнесменом Фархадом Ахмедовым у него был, но беседа не была такой жёсткой.
В Сети появилась запись беседы якобы продюсера и бизнесмена, в которой первых лиц государства называют "сатаной" и "лилипутами".
Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что в скандальном разговоре Пригожина с Ахмедовым нет ничего удивительного, так как российские элиты шокированы происходящим.
Иосиф Пригожин напомнил о таком понятии, как частная жизнь.
"Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах", — цитирует слова Пригожина "Фонтанка".
Он отметил, что нейросети способны творить чудеса.
Продюсер рассказал, что последний раз беседовал с Ахмедовым в январе.
"У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься", — предположил деятель шоу-бизнеса.
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