Steam может добавить новую и полезную функцию

2:02 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Valve, создатели Steam, возможно, возрождают классическую идею прошлого для своей платформы. Многие бывалые геймеры помнят дни, когда в руководствах были пустые страницы, что давало игрокам возможность делать заметки во время игры, похоже эту функцию хотят вернуть. Steam, который считается лидером в отрасли, существует уже почти 20 лет и установил планку для цифровых игр, даже с появлением альтернативных клиентов для ПК, таких как Epic Games Store.

Первоначальная идея Valve для Steam состояла в том, чтобы создать более простой метод обновления собственных игр. С тех пор Steam стал лидером в отрасли и продолжает пользоваться успехом благодаря частым распродажам, которые позволяют игрокам загружать различные игры. Эти продажи охватывают игры как из сектора AAA, так и из инди-сектора, и платформа регулярно обновляется с небольшими корректировками и исправлениями ошибок, а также с введением важных функций.

Популярная игровая платформа Steam, может вскоре включить новую функцию под названием «игровые заметки», позволяющую игрокам делать заметки во время игры. Возможность этого добавления на данный момент является просто предположением, но об этом сообщил Павел Джундик, оператор SteamDB, стороннего веб-сайта, отслеживающего деятельность Valve. Будет интересно посмотреть, что влечет за собой эта новая функция, если она действительно реализована. Steam известен своими частыми обновлениями, включая введение персонализированных рекомендаций по покупкам несколько месяцев назад. Эти обновления способствовали сохранению популярности платформы среди геймеров на ПК. Если игровые заметки станут реальностью, это может оказаться полезным для игроков, которые до сих пор предпочитают ручку и бумагу, чтобы делать заметки, связанные с игрой.

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