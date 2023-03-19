Власти города Горячий Ключ в Краснодарском крае наконец дали разрешение на захоронение погибших на СВО бойцов. Добиться этого родственники военнослужащих смогли только после скандала.
Напомним, администрация города Горячий Ключ отказала родственникам погибших бойцов в погребении на местном кладбище. Чиновники заявили, что готовы предложить им другое место для захоронения. И это несмотря на то, что участок уже был выделен и подготовлен. Свое решение сотрудники администрации никак не прокомментировали.
После этого родственники погибших военнослужащих рассказали о ситуации СМИ. В воскресение, 19 марта стало известно, что свое решение в администрации изменили и дали родственникам разрешение на захоронение.
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