Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР Морозова

Мирные жители Донбасса, выступавшие против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам со стороны украинских националистов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По её словам, националисты организовали тайную тюрьму-"библиотеку" в Мариуполе, где заключённых пытали и убивали. Позже на этом месте обнаружили массовые захоронения людей.

Она также отметила, что во время освобождения территорий ДНР подтверждаются факты преступлений киевских властей.

"Ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой народной республики", — сказала Морозова в интервью РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула: действующее руководство Украины пыталось "уничтожить" русскоязычный народ Донбасса. Морозова выразила надежду, что Киев не сможет пойти на этот шаг.

"Тот фашизм, который процветает на Украине, будет нами уничтожен", — заключила она.

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