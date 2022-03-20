Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс". Об этом он рассказал в ходе ежедневного брифинга ведомства.

Также Конашенков сказал о том, что сегодня в течение дня Вооружённые силы РФ продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трёх сторон населенный пункт Сладкое.

Помимо этого, российским военным удалось уничтожить "до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов".

В субботу, 19 марта, Конашенков рассказал, что в планах нацистов из батальона "Азов"* было совершение теракта во Львове против дипломатов из США и других зарубежных стран. По словам Конашенкова, нацисты хотели представить всё как целенаправленную атаку российских военных.

*признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

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