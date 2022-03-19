Минобороны РФ: украинские нацисты планировали теракт во Львове

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в планах нацистов из батальона "Азов"* было совершение теракта во Львове против дипломатов из США и других зарубежных стран. По словам Конашенкова, нацисты хотели представить всё как целенаправленную атаку российских военных. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга ведомства.

Так, генерал-майор сказал, что во время спецоперации ВС России сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям. Он и осведомил об этих планах батальона "Азов"*.

"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает", — пояснил Конашенков.

В пятницу, 18 марта, вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине точечным выстрелом уничтожили стоянку с боевыми самолёктами на авиаремонтном заводе во Львове.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

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