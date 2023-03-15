Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ перечислил основные права граждан России в сфере потребления.
Эксперт отметил, что государство должно защищать потребителей от дискриминации со стороны предпринимателей.
Шелищ подчеркнул, что в первую очередь производитель должен обеспечивать безопасность товаров.
"В России сейчас соблюдают запрет на проведение проверок бизнеса, однако из-за этого было допущено много отравлений и не соблюдений потребительских норм", — цитирует слова специалиста Радио 1.
Ранее глава Союза потребителей РФ предрёк рост цен на десятки процентов.
Шелищ напомнил, что потребитель имеет право получать достоверную информацию о товарах и услугах, которые должны быть надлежащего качества.
За гражданином остаётся право обменять или вернуть товар ненадлежащего качества. Важно помнить и о праве на возмещение вреда причинённого вашей жизни и здоровью, отметил эксперт.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.