Глава Союза потребителей РФ предрёк рост цен на десятки процентов

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ дал прогноз по поводу роста цен из-за санкций, которые ввели против России западные страны.

Шелищ рассказал, что россияне всё чаще сталкиваются с нарушением прав при покупке электроники и автомобилей из-за падения курса национальной валюты.

По словам Шелища, продавцы всё чаще отказываются передавать потребителю оплаченный им ранее товар, требуя доплату с пересчётом цены в соответствии с текущим валютным курсом рубля. Люди жалуются как на магазины электроники и бытовой техники, так и на автодилеров.

"Как они (продавцы. — Прим. ред.) говорят, сегодня не надо ничего продавать, завтра будет намного дороже", — сказал Шелищ в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он прогнозирует сокращение количества и ассортимента техники в ближайшем будущем. При этом цены на все товары поднимутся более, чем на 10%, считает собеседник издания.

"Если бы эти темпы роста среднедневные, которые ранее публиковал Росстат, сохранились до конца года, за год цены выросли бы примерно на 13%, и это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году", — отметил Шелищ.

Однако даже эти цифры могут через некоторое время стать мечтой, потому что цены вырастут гораздо выше из-за западных санкций, которые приведут к удорожанию поставок сырья, комплектующих и техники из-за границы, сообщил глава Союза потребителей РФ. Чтобы поддержать финансовую систему, государству придётся напечатать больше денег, что вызовет всплеск инфляции, добавил Шелищ.

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