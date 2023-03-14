Инфекционист и онколог оказались самыми дефицитными профессиями в Тюмени

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты HeadHunter провели исследование и выяснили, что в Тюмени есть недостаток инфекционистов, офтальмологов и специалистов функциональной диагностики.

Как отметили в nashgorod.ru, на одну такую вакансию в среднем граждане отправляют от 0,2 до 0,8 резюме. Также представители компании назвали дефицитными профессиями онколога, педиатра, травматолога и психиатра.

По данным СМИ, в Тюменской области врачи-инфекционисты получают 60-80 тысяч рублей, офтальмологи — от 75 тысяч рублей, онкологи — 60-90 тысяч рублей.

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