Эксперты HeadHunter провели исследование и выяснили, что в Тюмени есть недостаток инфекционистов, офтальмологов и специалистов функциональной диагностики.
Как отметили в nashgorod.ru, на одну такую вакансию в среднем граждане отправляют от 0,2 до 0,8 резюме. Также представители компании назвали дефицитными профессиями онколога, педиатра, травматолога и психиатра.
По данным СМИ, в Тюменской области врачи-инфекционисты получают 60-80 тысяч рублей, офтальмологи — от 75 тысяч рублей, онкологи — 60-90 тысяч рублей.
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