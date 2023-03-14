Александра Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Певец Александр Розенбаум экстренно госпитализирован в одну из медицинских клиник Красноярска. Как сообщает Telegram-канал 112, у исполнителя в ноге обнаружили тромб.

Уточняется, что после концерта в Красноярске Розенбаум почувствовал боли в ноге. Певца доставили в больницу и после обследования врачи обнаружили тромб в одном из сосудов. Он угрожал жизни пациента и медики приняли решение о срочной операции.

Как сообщается, сейчас Розенбаум чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает. Певец пока находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом.

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