Певец Александр Розенбаум экстренно госпитализирован в одну из медицинских клиник Красноярска. Как сообщает Telegram-канал 112, у исполнителя в ноге обнаружили тромб.
Уточняется, что после концерта в Красноярске Розенбаум почувствовал боли в ноге. Певца доставили в больницу и после обследования врачи обнаружили тромб в одном из сосудов. Он угрожал жизни пациента и медики приняли решение о срочной операции.
Как сообщается, сейчас Розенбаум чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает. Певец пока находится в больнице под наблюдением врачей.
Ранее Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом.
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