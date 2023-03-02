Кравцов назвал настоящим героем мальчика, спасшего девочек из-под обстрела под Брянском

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, 10-летний мальчик Федя, который не испугался украинских диверсантов и смог вывести из-под обстрела двух маленьких девочек, вёл себя как настоящий герой.

"Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", — сказал министр журналистам.

Также Кравцов подчеркнул, что обстрелу подвергся не школьный автобус, как пишут украинские СМИ, желающие посеять панику, а автомобиль. При этом он назвал "нелюдями" украинских диверсантов, которые открыли огонь по гражданской машине, видя, что в ней находятся дети.

Ранее в результате проникновения в Брянскую область украинских террористов был убит местный житель, а 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Ему уже была сделана операция, угрозы для жизни маленького героя нет.

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