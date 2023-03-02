Знакомая мальчика, раненного в Брянской области украинскими диверсантами, рассказала о его храбрости во время ЧС

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Знакомая мальчика, раненного украинскими диверсантами в Брянской области, рассказала о его мужестве и решительности в той страшной ситуации, в которой он оказался вместе с двумя другими девочками.

Как сообщает Telegram-канал Shot, 10-летний Федя повёл себя в экстраординарной ситуации как настоящий мужчина. Он не поддался панике, когда автомобиль, в котором его и двух других девочек везли в школу, в упор расстреляли украинские диверсанты. Федя увидел, что их водителя, дядю Лёню, убили. И несмотря на то, что мальчик тоже был ранен, он спас испуганных первоклассниц — помог выбраться им из машины и помог бежать.

Ребятам удалось остановить проезжавшую мимо машину, которая и довезла их до дома Фединой знакомой.

"Фёдор говорит — нас обстреляли. Он снял кофту, и у него было ранение. Он этих девочек забрал, не кинул их, не растерялся, потом они бежали к нам… Какой он умница, десять лет ребёнку, он сообразил, этих девочек с ранением вёл за собой…", — рассказала женщина.

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