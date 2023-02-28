Русофобия нового уровня: в Британии обвинили русских в крушении "Титаника"

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Великобритании обвинили русских в крушении знаменитого океанского пассажирского лайнера "Титаник" в 1912 году.

Исследователь той катастрофы Сэмюэл Халперн представил новые данные о личности капитана судна Эдварда Джона Смита (родился в 1850 году).

Исследователь нашёл архивные документы, которые свидетельствуют о том, что капитан корабля был русского происхождения. Халперн вполне серьёзно утверждает, что открытие даст возможность "по-новому взглянуть на то, что произошло более века назад".

"Вы можете себе представить, что он был русский!.. Это очень подозрительно. Мы должны пересмотреть роль капитана Эдварда Джона Смита в затонувшем Титанике", — цитирует британского исследователя Telegram-канал издания "Украина.ру".

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