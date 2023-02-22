В Самаре патологоанатом ответит за продажу информации о покойниках ритуальному агентству

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд в Самаре рассмотрит дело патологоанатома, который в течение двух с лишним лет торговал информацией о покойниках. Покупателем выступало ритуальное агентство.

Сотрудники Следственного комитета Самары завершили уголовное дело по части пятой статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере). Обвиняемым является представитель ритуального агентства, который перечислил врачу-патологоанатому более 1,7 млн рублей за информацию об умерших. Против самого медика тоже заведено уголовное дело.

С 2018 по 2020 годы, по версии следствия, сотрудник ритуального агентства систематически передавал взятки патологоанатому местной городской больницы, которые в ответ сообщал данные о умерших пациентах и их родственниках. Кроме того, доктор получал и комиссионные за каждый заключённый договор на оказание ритуальных услуг, а также за приём и хранение тел в холодильной камере патологоанатомического отделения, расположенного за пределами медицинского учреждения.

Следствие установило, что общая сумму переданных взяток превышает 1,7 млн рублей. Отметим, что ранее в той же самой Самаре под следствием оказался патологоанатом другого медицинского учреждения города, который за аналогичные услуги заработал, по версии следствия, более 840 тысяч рублей.

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