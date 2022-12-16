В Челябинске экс-полицейский получил условный срок за взятку от "ритуальщиков"

Условный срок за взятку от фирмы ритуальных услуг получил бывший сотрудник одного из районных отделов полиции Челябинска. Об этом пишет издание kursdela.biz.

Сообщается, что полицейский принял у представителя похоронного агентства свыше 14 тысяч рублей. Взамен он предоставлял данные об умерших жителях города.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно. Осуждённый также должен заплатить 58 тысяч рублей штрафа.

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