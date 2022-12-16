Условный срок за взятку от фирмы ритуальных услуг получил бывший сотрудник одного из районных отделов полиции Челябинска. Об этом пишет издание kursdela.biz.
Сообщается, что полицейский принял у представителя похоронного агентства свыше 14 тысяч рублей. Взамен он предоставлял данные об умерших жителях города.
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно. Осуждённый также должен заплатить 58 тысяч рублей штрафа.
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