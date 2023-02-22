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Астролог: угодить с подарком мужчине к 23 февраля проще, зная его знак зодиака

1:39
Общество

Астролог Тиана Атлас объяснила, как выбрать подарок мужчине ко Дню защитника Отечества, учитывая его знак зодиака.

Астролог: угодить с подарком мужчине к 23 февраля проще, зная его знак зодиака

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, Овны мечтают получить набор для обслуживания автомобиля, видеорегистратор, вещи для активного отдыха и фитнеса, а Телец обязательно обрадуется кожаному кошельку, технике для дома или дачи, а также вкусному ужчину.

"Близнецам как самому общительному знаку очень кстати придётся смартфон", — считает эксперт.

Наушники, внешние аккумуляторы, электронные книги тоже отлично подойдут в качестве подарка для Близнецов, уточнила Атлас. Астролог добавила, что Раки хотят получить гаджеты для приготовления здоровой еды или товары для любимых увлечений, например, рыбалки.

Специалист назвала идеальные сюрпризы для остальных знаков зодиака:

  • Лев: брендовые вещи, ремни, портмоне;
  • Дева: электронные инструменты, бытовая техника, абонемент в спортзал;
  • Весы: новая одежда, дизайнерские предметы интерьера, арт-объекты;
  • Скорпион: духи, сертификат на прыжок с парашютом;
  • Стрелец: книги, фотоаппарат, различные курсы или поездки в новые места;
  • Козерог: канцелярские принадлежности, часы;
  • Водолей: лотерейный билет, путешествие на самолёте, товары для спорта;
  • Рыбы: акустические системы, колонки, качественные наушники.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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