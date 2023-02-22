Астролог Тиана Атлас объяснила, как выбрать подарок мужчине ко Дню защитника Отечества, учитывая его знак зодиака.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, Овны мечтают получить набор для обслуживания автомобиля, видеорегистратор, вещи для активного отдыха и фитнеса, а Телец обязательно обрадуется кожаному кошельку, технике для дома или дачи, а также вкусному ужчину.
"Близнецам как самому общительному знаку очень кстати придётся смартфон", — считает эксперт.
Наушники, внешние аккумуляторы, электронные книги тоже отлично подойдут в качестве подарка для Близнецов, уточнила Атлас. Астролог добавила, что Раки хотят получить гаджеты для приготовления здоровой еды или товары для любимых увлечений, например, рыбалки.
Специалист назвала идеальные сюрпризы для остальных знаков зодиака:
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