Эксперт по этикету перечислила варианты подарков на 14 и 23 февраля

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова рассказала Pravda.Ru, что дарить вторым половинкам на 14 февраля и мужчинам на 23 февраля.

"Впереди День влюблённых. При выборе подарка второй половинке нужно рассказать о своих чувствах, показать заботу и внимание. И это, прежде всего, время, проведённое вместе. Кто-то оценит романтический ужин дома, кто-то вечер в театре, а кто-то вертолетную или конную прогулку. Подарок станет приятным дополнением. Ваш альбом или портрет, сорочка с инициалами, пара бокалов с гравировкой ваших имен или обычная коробочка желаний — это может быть то, что значимо для вас обоих и будет иметь ценность для любимого человека", — заявила Грохотова.

Она призвала избегать "бытовых" подарков. Например, далеко не все девушки будут рады пылесосу или новой сковороде. Да, это полезно и практично, но не слишком романтично, отметила эксперт.

"Совсем скоро и 23 февраля. И здесь тоже важно проявить чуткость. Мужчины в любом возрасте и статусе любят играть в игрушки. Наблюдала, какой восторг у них вызывали наборы космического питания, танковый бой, радиоуправляемый самолет и наборы молодого бойца в армейском вещмешке. Коллективный поход в тир, курс экстремального вождения, самолет ЛЕГО, объёмный пазл футбольного стадиона — главное знать, что может по-настоящему порадовать ваших защитников", — сказала собеседница издания.

По её словам, важен не только подарок, но и его достойное обрамление. Упаковка не менее значима, чем сам подарок, поскольку в ней заключены забота и время. Так, смятый пакет может испорть впечатление от самого чудесного подарка, отметила Грохотова.

Она посоветовала предварять акт дарения правильно подобранными словами.

"Это может быть притча, афоризм или собственное четверостишие", — добавила эксперт.

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