Отец Дениса Проценко заявил, что карьера его сына состоялась с помощью "цветения Ашхабада"

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Отец директора "Коммунарки" и уроженца Ашхабада Дениса Проценко направил письмо экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. В нём он рассказал, что помогло его сыну состояться.

По мнению врача Николая Проценко, развитию карьеры его сына Дениса, который является директором Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и главным анестезиологом-реаниматологом Москвы, способствовало "солнце Туркменистана" и "цветение Ашхабада". Об этом он написал в письме, направленном в адрес главы туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова, ещё недавно занимавшего пост президента страны.

"Солнце Туркменистана, цветение Ашхабада, сила Родины, любовь к туркменской земле и фундаментальные знания, которые вся наша семья получила в Туркменском государственном мединституте, помогли стать моему сыну — Денису Николаевичу Проценко — доктором медицинских наук, Героем труда России, главным анестезиологом-­реаниматологом города Москвы и достойно продолжить семейную династию", — цитирует письмо газета "Нейтральный Туркменистан".

Николай Проценко также добавил, что будет очень рад, если труды и знания его сына окажутся полезны процветанию родной страны и её медицинских работников. Отметим, что некоторые эксперты сомневаются в правильности лечения находящегося в "Коммунарке" фигуриста Романа Костомарова и ряда других пациентов.

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