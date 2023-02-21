Глава "Лиги пациентов": очень многие люди задают вопрос о том, что происходит в "Коммунарке"

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Две трети смертей в "Коммунарке" связаны с внутрибольничными инфекциями, как заявил её главврач Денис Проценко. В "Лиге пациентов" полагают эту цифру запредельной.

Вся Россия продолжает следить за состоянием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому снова стало очень плохо. Он перенёс инсульт с повреждением четверти головного мозга, а потом медики обнаружили у него вторичный менингит. Спортсмен находится в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ, но президент "Лиги пациентов" и член Экспертного совета при российском правительстве Александр Саверский полагает, что в происходящем в "Коммунарке" нужно детально разбираться следственным органам.

"А очень многие люди задают вопрос: что происходит в "Коммунарке" вообще? — цитирует Саверского Общественная служба новостей. — В этом смысле я хочу обратить ваше внимание на заявление главного врача этой больницы Дениса Проценко, которое он сделал в ноябре 2020 года и позднее, о том, что у него смертность в больнице на две трети связана с внутрибольничными инфекциями".

Саверский называет эту цифру запредельной — подобного нет в других больницах. Получается, что две трети пациентов умирают в "Коммунарке" не от коронавируса, а из-за лечения или санитарно-гигиенической обстановки. Он привёл в пример свою близкую, которая попала в эту больницу с неврологическими нарушениями, но столкнулась с двумя подряд сепсисами и умерла. Изначально инфекционного заболевания у неё вообще не было.

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