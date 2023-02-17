Владимир Познер назвал Сеймура Херша независимым журналистом после статьи о "Северных потоках"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущий и писатель Владимир Познер прокомментировал нашумевшую статью журналиста Сеймура Херша о диверсии США на "Северных потоках". Он отметил, что неоднократно встречался с Хершем во время работы в США.

"Херш сам проводил свои расследования, всегда сенсационные, потому что брался за чрезвычайно "взрывчатые" темы", — сказал телеведущий.

Писатель в беседе с NEWS. ru отметил, что американский журналист является одним из представителей жанра, который называется "investigative journalism", то есть расследовательская журналистика. Информация изложенная в материалах Херша, собиралась и обрабатывалась годами.

"Такой профессионал, как Сеймур Херш, высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания", — отметил Познер.

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