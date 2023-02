Тайская массажистка из Белгорода не сбежала, а решила устроиться в другой салон в Москву

В исчезновении тайской массажистки из белгородского спа-салона нет никакой сексуальной подоплёки, как пытаются представить некоторые местные интернет-издания.

Как пишет bel.ru, история про сбежавшую из белгородского спа-салона массажистку появилась во многих местных группах. В них говорится, что тайка после сеанса массажа якобы предложила интим-услуги своему клиенту-пенсионеру, от которых тот отказался. После этого девушка якобы так оскорбилась, что решила бросить всё и уехать в Москву.

В спа-салоне "Сантай", о котором идёт речь, подчеркнули, что никаких услуг сексуального характера их заведение не оказывает, а скандала, о котором пишут местные СМИ, и вовсе не было — просто их уже бывшая сотрудница решила сменить работу и уехать в Москву, на что имеет полное право.

"Всё, что распространяют на данный момент в сети про наш салон — это фейки, не имеющие никакого официального подтверждения. Возможно, это происки конкурентов. Надеемся, что наши постоянные клиенты не поверят в эту ложь", — сказали представители спа-салона.

