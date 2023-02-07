Активизация эпидемического процесса по коронавирусной инфекции наблюдается в России. Об этом 7 февраля сообщает Роспотребнадзор.
Как уточнили в ведомстве, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11 процентов. Общее количество заболевших превысило один миллион человек.
"На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, самым активным штаммом коронавируса по-прежнему остаётся "омикрон".
Ранее Pravda.Ru писала, что вспышка "Кракена" в России маловероятна.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.