Роспотребнадзор: В России активизируется эпидемия коронавирусной инфекции

Активизация эпидемического процесса по коронавирусной инфекции наблюдается в России. Об этом 7 февраля сообщает Роспотребнадзор.

Как уточнили в ведомстве, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11 процентов. Общее количество заболевших превысило один миллион человек.

"На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, самым активным штаммом коронавируса по-прежнему остаётся "омикрон".

Ранее Pravda.Ru писала, что вспышка "Кракена" в России маловероятна.

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