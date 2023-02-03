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Вирусолог Альтштейн: вспышка "Кракена" в России маловероятна

Здоровье

За январь 2023 года в России зарегистрированы единичные случаи заражения штаммом коронавируса "Кракен", поэтому вспышка в стране вряд ли возможна. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог Альтштейн: вспышка "Кракена" в России маловероятна

По словам специалиста, если вспышка произойдёт, то она будет незначительная, а для защиты всё же стоит вакцинироваться и носить маски.

"Кракен" может уклоняться от иммунной защиты благодаря мутации, из-за которой существующий иммунитет действует хуже. Этот штамм самый заразный, но безопаснее "Омикрона", отметил собеседник издания.

Вакцина на новый штамм действует слабее, но пренебрегать ею всё равно не стоит, заключил Альтштейн.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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