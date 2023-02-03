Вирусолог Альтштейн: вспышка "Кракена" в России маловероятна

За январь 2023 года в России зарегистрированы единичные случаи заражения штаммом коронавируса "Кракен", поэтому вспышка в стране вряд ли возможна. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, если вспышка произойдёт, то она будет незначительная, а для защиты всё же стоит вакцинироваться и носить маски.

"Кракен" может уклоняться от иммунной защиты благодаря мутации, из-за которой существующий иммунитет действует хуже. Этот штамм самый заразный, но безопаснее "Омикрона", отметил собеседник издания.

Вакцина на новый штамм действует слабее, но пренебрегать ею всё равно не стоит, заключил Альтштейн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.