В Татарстане наблюдается острый дефицит мировых судей. В 2023 году с должностей уволились 250 человек.
Причиной нежелания работать в мировом суде стала огромная нагрузка, которая ложится на судебную систему. Отчасти такая ситуация связана с тем, что правоохранители не желают заниматься делом и отправляют человека решать проблемы в суде.
Ранее в Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции.
"Вы можете представить судью, который погряз в бумажных делах, каждое из которых надо изучить, понять квалификацию, принять по нему решение", — цитирует слова генерал-майора ФСБ Александра Михайлова inkazan.ru.
Он отметил, что даже хорошие зарплаты не мотивируют судей работать при таком уровне нагрузки.
"Не выдерживают и уходят", — объяснил Михайлов.
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