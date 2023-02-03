В Татарстане массово увольняются мировые судьи: "Не выдерживают и уходят"

В Татарстане наблюдается острый дефицит мировых судей. В 2023 году с должностей уволились 250 человек.

Причиной нежелания работать в мировом суде стала огромная нагрузка, которая ложится на судебную систему. Отчасти такая ситуация связана с тем, что правоохранители не желают заниматься делом и отправляют человека решать проблемы в суде.

Ранее в Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции.

"Вы можете представить судью, который погряз в бумажных делах, каждое из которых надо изучить, понять квалификацию, принять по нему решение", — цитирует слова генерал-майора ФСБ Александра Михайлова inkazan.ru.

Он отметил, что даже хорошие зарплаты не мотивируют судей работать при таком уровне нагрузки.

"Не выдерживают и уходят", — объяснил Михайлов.

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