Минздрав официально разрешил бомжам ночевать в приёмных отделениях больниц

Как стало известно из официального ответа Минздрава Омской области, бомжи в любом состоянии имеют право ночевать в приёмном отделении. Выгнать их не имеют права.

Эта история началась после того, как жительница Омска пожаловалась на антисанитарию и наличие большого количества спящих на полу приёмного отделения местной больницы бомжей. С ними она столкнулась в БУЗОО "ГКБ №1 им. Кабанова А. Н". На крик души пациентки, размещённый в соцсети "ВКонтакте", последовал официальный комментарий Минздрава Омской области, в котором говорится о том, что у медицинского персонала этой больницы нет никаких правовых оснований бомжей отсюда выгонять.

"Общественный порядок они не нарушают, у медперсонала нет правовых оснований выгнать их на мороз, как и возможности обязать людей без определённого места жительства соблюдать правила личной гигиены", — говорится в ответе Минздрава, который цитирует Telegram-канал "Медицинская Россия".

Также в комментарии сообщается, что приёмные отделение всех больниц открыты круглосуточно и доступны для всех категорий граждан, включая и лиц без определённого места жительства. При этом непонятно, могут ли в больницах ночевать все бомжи, когда им захочется, или только те, кто нуждается в оказании медицинской помощи.

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