Ростовчане как огня боятся бездомного с туберкулёзом, ночующего в подъездах

Жители Ростова в соцсетях рассказывают о своём новом страхе: бездомном, страдающим открытой формой туберкулёза, который ночует в городских подъездах и ездит в общественном транспорте.

Как пишет rostovgazeta.ru, несмотря на то, что ростовчане уже неоднократно предлагали бомжу свою помощь в плане получения жилья и лечения, он не хочет её принимать.

Жители Ростова просят помочь изолировать больного бездомного от остальных граждан, напоминая, что он нуждается в безотлагательной помощи и потенциально опасен для окружающих.

"Скорее всего, у него психическое расстройство. Вот и ведёт асоциальный образ жизни. Можно попробовать обследовать у психиатра. Возможно, признают нуждающимся в лечении", — написал по этому поводу один из ростовчан в соцсетях.

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