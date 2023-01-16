Жители Ростова в соцсетях рассказывают о своём новом страхе: бездомном, страдающим открытой формой туберкулёза, который ночует в городских подъездах и ездит в общественном транспорте.
Как пишет rostovgazeta.ru, несмотря на то, что ростовчане уже неоднократно предлагали бомжу свою помощь в плане получения жилья и лечения, он не хочет её принимать.
Жители Ростова просят помочь изолировать больного бездомного от остальных граждан, напоминая, что он нуждается в безотлагательной помощи и потенциально опасен для окружающих.
"Скорее всего, у него психическое расстройство. Вот и ведёт асоциальный образ жизни. Можно попробовать обследовать у психиатра. Возможно, признают нуждающимся в лечении", — написал по этому поводу один из ростовчан в соцсетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.