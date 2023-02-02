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Одноклассники приглашают всех на кастинг шоу про увлечения и хобби с Сергеем Буруновым

Общество

Одноклассники рады объявить о начале кастинга желающих участвовать в новом развлекательном шоу с ведущим Сергеем Буруновым. Тематика программы, которая будет проходит эксклюзивно в ОК, — хобби и увлечения. Все участники проекта, среди которых будут и знаменитости, и обычные люди, получат возможность продемонстрировать свои таланты широкой публике.

Одноклассники приглашают всех на кастинг шоу про увлечения и хобби с Сергеем Буруновым

Если вы мечтаете показать всем свои уникальные способности — вам сюда. И неважно, сколько вам лет и в какой части страны вы живёте — на этом шоу вы сможете поразить всех владением боевыми искусствами, игрой на музыкальном инструменте, пением, актёрской игрой или любым необычным хобби.

Для того, чтобы стать участником шоу, нужно просто заполнить несложную онлайн-форму на официальном сайте проекта: ok.ru/page/uvlecheniya-eto-ok. К заявке нужно добавить видеопрезентацию, на которой вы демонстрируете свой талант (с этой целью можно использовать запись своего творческого номера с любого конкурса или мероприятия).

Хобби-шоу с ведущим Сергеем Буруновым — новый проект социальной сети ОК, запланированный на весну 2023 года. Новый проект Одноклассников поможет талантливым пользователям со всей России приблизиться к своей мечте. Участники и финалисты получат возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене и получат памятные призы, а главный победитель — денежный приз для творческого развития.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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