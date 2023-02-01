У певца Игоря Николаева случился второй инфаркт. Об этом пишет "КП". По информации издания, именно с этим связано то, что артисту экстренно провели операцию на сердце.
Как сообщает издание, певец находится не в лучшем состоянии. А соцсети вместо него ведет либо супруга, либо помощники. По информации газеты, Николаев перенес тяжелую операцию.
По данным издания, артисту провели коронарографию и стентирование. Данная процедура предполагает оперативное вмешательство. Артисту установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.
Как ранее писала Рravda.Ru, врач Серебрянский рассказал, что инфаркт у 63-летнего Игоря Николаева произошёл из-за женщин.
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