Начальник почты в Оренбурге целый год присваивала себе прибыль от продажи товаров

На начальницу почтового отделения посёлка Обильный Оренбургской области завели уголовное дело в связи с длительным хищением имущества и злоупотреблением служебным положением.

Как пишет 56orb.ru, денежные средства, полученные от продажи товаров на почте, женщина просто забирала себе. Начальница беззастенчиво присваивала себе всю прибыль на протяжении целого года.

"В результате указанных действий АО "Почта России" был причинен материальный ущерб на сумму более 160 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Теперь уголовное дело в отношении нечестной работницы будет рассмотрено в суде.

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