Эксперт Журавлёв назвал закрытие представительств регионов в столице логичным

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв оценил предложение упразднить представительства регионов в столице из-за того, что они создают немало лишних сложностей в управленческой структуре, которое сейчас находится на обсуждении правительства.

Инициаторы идеи отмечают, что само существование представительств делает структуру управления слишком сложной, и даёт дополнительную нагрузку на бюджет.

Журавлёв объяснил, что это предложение является логичным, потому что вертикальные связи с регионами являются более эффективными, экономя время и предупреждая путаницу.

"В этом есть логика, потому что параллельные структуры создают путаницу: одна ветка взаимодействия — губернатор, вторая — вице-губернатор по внутренней политике и третья — по регионам при правительстве или президенте. Понятно, что если губернатор или глава республики договорился, то его договор первичен. А если идет параллельно два процесса? И они в общем друг другу не подчиняются, существуют отдельно. Возникает много сложностей", — сказал Журавлёв в разговоре с inkazan.ru.

Политолог добавил, что нужно просто переждать период перестройки, в то время как сама суть взаимодействия субъектов с федеральным центром останется прежней.

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