Глава армянской общины Масис Назарян попал в поле зрения правоохранителей в Екатеринбурге за нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга или демонстрации.
Бывший депутат парламента Армении Арман Абовян рассказал о проблемах Назаряна с силовыми ведомствами России в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает издание tagilcity.ru, Абовян объяснил, что поводом для задержания представителя армянской общины стала его речь, произнесённая во дворе армянской церкви Екатеринбурга. Он обратился к мировому сообществу с призывом спасти Нагорный Карабах.
За данное деяние Назарян предстанет перед судом.
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