Главу армянской общины задержали в Екатеринбурге за "призыв к мировому сообществу"

Глава армянской общины Масис Назарян попал в поле зрения правоохранителей в Екатеринбурге за нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга или демонстрации.

Бывший депутат парламента Армении Арман Абовян рассказал о проблемах Назаряна с силовыми ведомствами России в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает издание tagilcity.ru, Абовян объяснил, что поводом для задержания представителя армянской общины стала его речь, произнесённая во дворе армянской церкви Екатеринбурга. Он обратился к мировому сообществу с призывом спасти Нагорный Карабах.

За данное деяние Назарян предстанет перед судом.

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