В Волгограде задержан грабитель, укравший миллион рублей у пенсионера

Укравший миллион рублей у пенсионера в Волгограде злоумышленник задержан. Об этом заявили в ГУ МВД по Волгоградской области, пишет novostivolgograda.ru.

В декабре 2022 года 26-летний грабитель просто вошёл в дом к 74-летнему пенсионеру, дверь дома которого была не заперта. Злоумышленник быстро сориентировался и украл внушительную сумму денег.

Однако вор недолго был на свободе, наслаждаясь награбленным. К настоящему моменту его нашли и задержали. Теперь любитель чужого добра может лишиться свободы на срок до 10 лет.

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