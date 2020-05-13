В Подмосковье задержали лжегазовщика, который обворовывал пенсионеров

Житель Рязанской области под благовидным предлогом проникал в квартиры пенсионеров, а они потом обнаруживали пропажу денег и ценных вещей.

"По имеющейся информации, злоумышленник под предлогом замены газового оборудования проник в квартиру 89-летнего мужчины. В момент, когда пенсионер по просьбе незваного гостя протирал плиту от грязи, тот незаметно впустил в помещение сообщника. Затем он стал всячески отвлекать хозяина квартиры, пока подельник искал денежные средства в другой комнате", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге, когда мнимый специалист газовой службы ушел, пенсионер обнаружил пропажу сумки, где находились полмиллиона рублей.

Впрочем, аферисты не брезговали и более мелкими суммами. Так, злоумышленнику удалось убедить 81-летнюю женщину, что ей, как пенсионерке, положена скидка на замену газовой плиты. Взял предоплату в 6 тысяч рублей и скрылся.

Одного из подозреваемых в съемной квартире в деревне Брёхово Московской области, полиция продолжает разыскивать соучастников преступлений.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Новосибирске двое мужчин ограбили пенсионерку и пошли на берег реки отмечать это событие.