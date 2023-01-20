Политолог Кочетков предрёк "грызню" за наследство УПЦ МП на Украине после её ликвидации

Кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду законопроект №8371, который запрещает деятельность "религиозным организациям, связанным с Россией". По мнению политолога Алексея Кочеткова, Киев начнёт жёсткий раздел наследства канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"За этим последует фактическое уничтожение остатков лояльной России, единственной канонической церкви на Украине, до последнего сохранившей верность Московской патриархии РПЦ", — отметил эксперт в беседе с ФАН.

В результате, на территории Незалежной не будет ни одной канонической церкви, указал политолог. Миллионам прихожан остаётся только молиться за победу России, поскольку все храмы достанутся структуре, которую искусственно создали на Украине с помощью ЦРУ и Госдепартамента США, подчеркнул Кочетков.

"Как только режим Зеленского отнимет храмы у УПЦ, в стране тут же начнётся междоусобная "грызня" между различными конфессиями по принципу "кто больше отхватит", — заявил политолог.

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