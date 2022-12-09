Мать убитого солдата ВСУ просит не отбирать церковь: "Дайте сына отпеть"

Мать солдата украинской армии, который погиб в ходе боевых действий под Артёмовском, на коленях просит так называемого священника Православной церкви Украины (ПЦУ) дать ей возможность отпеть своего сына.

"Если вы верите в Бога, на коленях вас прошу, оставьте церковь, дайте сына отпеть! Вы не пустили меня к иконе!" — кричит обессиленная украинка.

Она попросила, чтобы храм остался у московского патриархата хотя бы до субботы. Однако "священник" надменно покачал головой в ответ на мольбу женщины.

Ранее боевики теробороны ворвались в Успенский храм села Тарасовка и заблокировали прихожанам вход в церковь.

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