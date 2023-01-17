Эксперт по ЖКХ усомнился в возможности перевести всех россиян на умные счётчики в 2023 году

Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук рассказал Pravda.Ru об умных счётчиках, внедрить которые планируется в России до 1 января 2024 года.

"Это мечты сумасшедших. Мы не сможем всей страной перейти в этом году на умные счётчики. В новых домах, которые строятся, это ещё реально. Это я буду в своей квартире решать, на какой счётчик перейти. То, что есть такая возможность — хорошо, но мне хватает и того счётчика, который есть у меня сегодня. Я не могу его отнести к категории "неумных счетчиков". Он нормальный, даёт правильные показания и ещё свои 5-7 лет прослужит", — заявил Федорук.

По его словам, установка умного счётчика на весь дом — оправданная мера, поскольку так управляющая компания будет знать объём потребления и выявлять тех жильцов, которые кто дают неправильные показания.

"Меня никто не заставит прекратить пользоваться тем счётчиком, ресурс которого ещё не исчерпан, чтобы платить за другой счётчик, который мне не нужен. Вот если поставить умный счётчик на весь дом, то это другое дело. С ним управляющая компания будет знать, сколько киловатт потрачено. По домовому счетчику можно определить, обманывают ли жильцы, правильные ли показания подают. Но на квартиру умный счетчик — это излишество", — подчеркнул эксперт.

В этом году заканчивается переход на умные счётчики. Начался он в июле 2020 года. До 1 января 2024 года энергосетевые компании смогут заменить обычные счётчики на умные без штрафа.

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